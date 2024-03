Unigel paralisa fábrica de fertilizante na Bahia | A TARDE

A Unigel anunciou nesta quarta-feira, 6, a paralisação temporária das fábricas de fertilizantes nitrogenados. A empresa afirma que ingressou no setor de fertilizantes, em 2020, esperava a abertura do mercado livre de gás natural no país, razão para ter investido cerca de R$ 600 milhões em duas fábricas arrendadas da Petrobras na Bahia e em Sergipe.

As unidades utilizam o gás natural como sua principal matéria prima, gerando cerca de 600 empregos diretos, fomentando as economias locais e arrecadação de impostos, segundo informações reveladas pela companhia.

"A Unigel contribuiu para redução da extrema dependência do país na importação de fertilizantes nitrogenados em aproximadamente 15%, que é essencial para o agronegócio. [...] Apesar dos esforços de inúmeros segmentos, como federações e associações empresariais, empresas e partidos políticos, o preço do gás natural no país ainda está entre os mais elevados do mundo, chegando a custar até seis vezes mais que no Oriente Médio e Estados Unidos", diz a nota da empresa.

A companhia ainda afirma que somou prejuízos durante todo o ano de 2023 e também em 2024, mas manteve a maior parte de seu quadro de funcionários. "A companhia continuará com uma infraestrutura mínima para manutenção e preservação dos ativos, além de garantir o cumprimento dos compromissos legais e socioambientais. É importante ressaltar que a Companhia manterá os projetos sociais e apoio às escolas nos Estados da Bahia e Sergipe", acrescenta o comunicado.

