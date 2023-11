FUP quer que planta de fertilizantes da Bahia volte para Petrobras | A TARDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) enviou, na quinta-feira, 16, um requerimento destinado ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e ao diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França da Silva, com o objetivo de que sejam devolvidas à estatal as unidades de fertilizantes nitrogenados arrendadas à Unigel, localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A FUP cobra uma mediação para que o problema seja solucionado, haja vista que a Unigel não está cumprindo compromissos contratuais previstos na operação de arrendamento, firmada no governo passado. “Para tocar o setor de fertilizantes e promover a atualização tecnológica das unidades é preciso a atuação da Petrobrás na operação e condução do negócio”, afirma o documento.



De acordo com os petroleiros, a situação é insustentável. Ameaças de demissão se tornaram rotina, criando um clima de insegurança e de abalo na saúde mental dos trabalhadores. Sem dar explicação, a empresa cancelou o aviso prévio dos empregados e informou que retomaria a produção tão logo fosse possível.



A Unigel suspendeu as atividades de sua fábrica de fertilizantes em Camaçari. Com isso, segundo o Sindicato dos trabalhadores da indústria química, petroquímica, plástica e farmacêutica do Estado da Bahia (Sindiquímica), seriam demitidos cerca de 384 trabalhadores. Eles começaram a cumprir aviso prévio de 30 dias, no início deste mês. Porém, na quinta-feira, 16, a Unigel anunciou a suspensão do aviso prévio.