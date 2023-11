Unigel suspende atividades e 384 trabalhadores podem perder empregos | A TARDE

A notícia da paralisação das atividades e possível encerramento da produção da Unigel, fábrica de fertilizantes nitrogenados localizada em Camaçari, deixou trabalhadores e o mercado aopreensivos. Várias empresas dependem da produção da fábrica para operar e, caso a unidade venhade fato a fechar, 384 trabalhadores podem ficar desempregados.

O comunicado da empresa foi enviado na quarta-feira, 1º, ao Sindiquímica Bahia, confirmando a paralisação das operações industriais da Unigel Agro BA (FAFEN-BA), com o consequente desligamento dos trabalhadores, que já assinaram aviso prévio de 30 dias.

A Proquigel que opera a unidade da Unigel na Bahia, alega estar enfrentando déficit orçamentário desde o final de 2022, especialmente em razão do alto custo do gás natural fornecido pela Petrobras, o que, segundo a empresa, torna o preço final dos fertilizantes impraticável face aos preços praticados no mercado internacional.

A diretoria do Sindiquímica informou que vem vinha buscando o diálogo com representantes da Petrobras, do governo da Bahia e do governo federal, cobrando o retorno das operações da fábrica e a garantia da manutenção dos postos de trabalho. Dos 384 trabalhadores envolvidos na produção da unidade, 264 são funcionários diretos e 120 indiretos.

“A nossa preocupação enquanto sindicato que defende os direitos dos trabalhadores é a preservação dos postos de trabalho, com uma solução imediata que venha do governo da Bahia ou do governo federal, por meio da Petrobras, que pode retornar a operação com as Fafens. Independentemente da solução encontrada, queremos a garantia de que todos os trabalhadores serão aproveitados”, cobra José Pinheiro, diretor do Sindiquímica Bahia.



Números



Apesar da alegação da empresa, que diz operar de maneira deficitária, em 2022, a Unigel atingiu resultados recordes, com receita líquida de R$ 9,7 bilhões e EBITDA (ganhos calculados antes da incidência de impostos e outras despesas financeiras) consolidado de R$ 1,9 bilhão, totalizando R$ 389 milhões de lucro, segundo balanço publicado no site do Sindipetro.

A antiga Fafen, subsidiária da Petrobrás, foi fechada durante o governo de Michel Temer, em 2016. A fábrica foi arrendada pela Proquigel por 10 anos durante a gestão Bolsonaro.