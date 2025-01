Deyvid Bacelar defende reincorporação das Fafens da Bahia e Sergipe

Coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar - Foto: Divulgação

Os Parques Industriais de Fertilizantes (Fafens) de Camaçari, na Bahia, e de Laranjeiras, em Sergipe, são as principais apostas do coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, para possíveis aberturas em 2025.

“A retomada da produção de fertilizantes em solo nacional é um marco estratégico que demonstra o compromisso do governo com as demandas essenciais do país. Representa a Petrobras reassumindo seu papel como motor do desenvolvimento nacional e peça-chave no cumprimento do Plano Nacional de Fertilizantes”, defendeu.

O posicionamento vem após toda a campanha pela reabertura da Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados S. A. (ANSA), no Paraná, com investimentos de aproximadamente R$1 bilhão e readmissão dos trabalhadores que haviam sido dispensados.

De acordo com o dirigente sindical, que também é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do governo do presidente Lula, o parque industrial de fertilizantes, com a retomada da produção em quatro unidades (Fafen-BA, Fafen-SE, ANSA-PR e Fafen-MS), tem o potencial de gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, garantindo postos de trabalho de qualidade e remuneração digna.

Bacelar destacou que “a reintegração das Fafens ao sistema Petrobras depende somente da aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras e, claro, da atenção contínua dos trabalhadores, para assegurar que ninguém seja deixado para trás nesse processo de reconstrução”.

“Antes da eleição do presidente Lula, o setor de fertilizantes foi totalmente desmantelado na Petrobras, deixando marcas profundas nos trabalhadores, muitos dos quais foram relocados para diferentes regiões do país. Alguns carregam traumas que impactaram suas vidas de forma irreversível e, de maneira totalmente compreensível, não desejam retornar ao setor”, pontuou o conselheiro de Lula. Ele afirmou ainda que “a reconstrução exigirá um esforço coletivo sem precedentes, baseado na união e na determinação de todos os envolvidos”.

Comprometida com a geração de emprego e renda, a FUP considera que o cenário ideal seria o retorno imediato de todos os trabalhadores que, há mais de cinco anos, enfrentam o desgaste emocional e profissional provocado pelas transferências. Mas, de acordo com o dirigente, a realidade atual revela uma Petrobras esvaziada de mão de obra, com inúmeros postos vagos devido aos planos de demissão voluntária promovidos nos últimos anos. “Esse vazio estrutural evidencia a complexidade e a urgência do desafio à nossa frente”, destacou Bacelar.

Na Bahia, Deyvid Bacelar defende que a Fafen, hoje sob o comando da Unigel, seja plenamente reintegrada à Petrobras, com o término definitivo do contrato de arrendamento. “Além disso, é fundamental garantir que os trabalhadores eventualmente contratados sejam tratados com dignidade, recebendo condições de trabalho justas e adequadas. É essencial que os erros cometidos por causa do arrendamento ocorrido em novembro de 2019 sirvam como lição, para que práticas prejudiciais não se repitam e o compromisso com a valorização dos trabalhadores seja, de fato, respeitado”.