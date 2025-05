Confira os bancos e financeiras que lideram o ranking de reclamações

As principais insatisfações envolvem falhas na segurança, sigilo e confiabilidade de operações com cartão de crédito - Foto: AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central divulgou, nesta quinta-feira, os dados do ranking de reclamações contra bancos e instituições de pagamento, referentes ao primeiro trimestre deste ano.

O Bradesco aparece no topo da lista, com 7.647 reclamações consideradas procedentes, em um universo de aproximadamente 110 milhões de clientes. Logo atrás está o Banco Inter, que possui mais de 36 milhões de usuários e registrou 2.272 queixas. Em terceiro lugar ficou o Pagseguro, com 1.885 reclamações entre seus 32 milhões de clientes.

Principais motivos de reclamação

As principais insatisfações envolvem falhas na segurança, sigilo e confiabilidade de operações com cartão de crédito.

Também foram apontados problemas com o atendimento ao cliente, operações de crédito (exceto consignado), obstáculos à portabilidade de crédito consignado e informações incorretas ou inadequadas sobre esse tipo de serviço.

No grupo das instituições de pagamento e financeiras, a Ame Digital Brasil lidera, com 120 reclamações registradas — mesmo com uma base de cerca de 43 mil clientes. O Banco Inbursa aparece em segundo, com 460 queixas entre seus 511 mil clientes. Já o Pay4fun IP S.A, com 110 mil usuários, acumulou 74 registros.

Posicionamento dos bancos sobre o ranking

Em nota, o Bradesco afirmou que acompanha de perto as manifestações dos clientes e adota medidas contínuas para melhorar os serviços. O Banco Inter destacou seu compromisso com a experiência do consumidor e o aperfeiçoamento dos canais de atendimento. O PagBank também ressaltou que preza pela satisfação dos clientes e está empenhado em resolver as questões apresentadas.

Procuradas, a Ame Digital, o Banco Inbursa e a Pay4fun não enviaram posicionamento até a publicação desta reportagem.