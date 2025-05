Bahia firma acordo de R$ 9 bilhões para produção de combustíveis verdes

Protocolo de intenções assinado com a GoVerde Energia - Foto: Eduardo Andrade/SDE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), assinou o protocolo de intenções com a GoVerde Energia, nesta quarta-feira, 23, para viabilizar a instalação de um parque fabril destinado à produção de metanol e amônia verdes, oxigênio e energia fotovoltaica. A perspectiva da empresa é de investir R$ 5,4 bilhões no parque fabril e R$ 3,6 bilhões para a produção de energia solar.

“A descarbonização das cadeias é uma demanda crescente e a Bahia sai na frente, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues, em buscar formas e práticas sustentáveis na produção industrial baiana. No momento vivido pelo nosso planeta, a Bahia se coloca como protagonista nas ações de economia verde. Seguimos atraindo empresas alinhadas com este propósito e no desenvolvimento geopolítico estratégico”, declarou o secretário Angelo Almeida.

O projeto será divido em três fases de operação, onde deve gerar, em cada fase implantada, 50 empregos diretos na unidade industrial e 20 empregos diretos na unidade de geração de energia elétrica, além de estimar gerar 24 mil empregos indiretos em toda a cadeia produtiva.

No acordo firmado, a GoVerde garante promover o treinamento e a capacitação de mão de obra especializada, priorizando os cidadãos e cidadãs de Candeias na contratação.

Com tecnologia fornecida pela indústria alemã, o metanol produzido será com foco na exportação. Na primeira fase, a fábrica terá a capacidade de produzir 300 mil toneladas de metanol e amônia verdes e 155 mil toneladas de oxigênio por dia, aumentando a capacidade de 200 toneladas/dia em cada fase avançada.

Já o parque solar será implantado nos municípios de Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, Pindaí, Brumado e Irecê, com potência para gerar até 1,5 GW/ano.

O CEO da GoVerde Energia, Ricardo Junqueira, destacou a assinatura do protocolo de intenções como um marco importante para o projeto.

“O metanol verde entra para descarbonizar toda uma cadeia nos setores marítimo e de aviação. A Bahia tem sido pioneira nessa vertente de combustíveis verdes e a gente acredita que a Bahia hoje é um dos estados que tem a melhor condição a nível nacional para se desenvolver um projeto dessa magnitude para exportação e afins”, disse.