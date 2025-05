Prefeitura de São Gonçalo deixa povo à deriva com apagão de horários do São João

Prefeito de São Gonçalo dos Campos - Foto: Reprodução

A Prefeitura de São Gonçalo dos Campos deixou a população local entre a expectativa e a incerteza com relação ao São João deste ano. Nos últimos dias, os boatos sobre uma possível mudança de horário na apresentação das atrações tem colocado em xeque a realização da festa.

Segundo informações que circulam nos principais grupos de WhatsApp da cidade, as principais atrações do São João deverão se apresentar a partir das 17h, acontecendo também às 18h. A indefinição tem feito com que a população acredite no risco da festa, que não tem acontecido com grandes proporções nos últimos anos, não saia do papel.

Outras pessoas consultadas pelo Portal A TARDE afirmam que a mudança deve ter um impacto negativo, principalmente na economia e turismo na cidade, já que as ruas do centro podem ficar vazias durante a madrugada.

Incerteza sobre a grade

O anúncio oficial da grade está previsto para ocorrer nesta quinta-feira, 24. O prefeito Tarcísio Pedreira (União Brasil) tem prometido o maior São João da sua gestão, que tem sido marcada por atrações desconhecidas. O mistério com relação aos artistas contratados tem levantando especulações sobre peso dos nomes.

Entre os nomes especulados, estão Bell Marques, Mastruz com Leite, Iguinho e Lulinha e Tarcísio do Acordeon, com apresentações distribuídas entre os dias 21 e 24 de junho.