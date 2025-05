Deputado desabafa sobre falta de quórum em comissões da Alba

José de Arimatéia reclama de falta de deputados em sessões na Alba - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O deputado estadual José de Arimatéia (Republicanos) reclamou, nesta quarta-feira, 23, da ausência de quórum dos parlamentares nas comissões temáticas e no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A fala de Arimatéia ocorreu após a sessão desta quarta, 23, ser novamente encerrada por falta de quórum na Casa. O deputado, que preside a Comissão de Meio Ambiente, disse não considerar "normal" a postura dos colegas de Casa, e afirmou que a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), já foi comunicada sobre a situação.

"Não é normal você ter por três semanas consecutivas sem quórum de votação. Os deputados precisam olhar para a importância que é a Comissão de Meio Ambiente, no sentido de marcar sua presença", iniciou Arimatéia, que continuou.

"Essa dificuldade está acontecendo, creio que não só na comissão de Meio Ambiente. Já levei o caso à nossa presidente, para que ela possa tomar as devidas medidas, ela já disse que no próximo mês vai levar em pauta esse assunto [...] Isso precisa ser esclarecido aos deputados. Quando as comissões não funcionam, o plenário também não funciona", completou o deputado, em conversa com o Portal A TARDE.

Causa

Arimatéia ainda disse compreender que os deputados possuem agendas fora da Alba, mas reforçou a necessidade de avaliação dos projetos que chegam ao legislativo nas comissões da Casa.

"Eu tenho que dar o exemplo, tenho me mantido dando quórum. Eu sei que os deputados, muitos deles moram no interior, mas temos que ter consciência de que segunda, terça e quarta, esses três dias, os deputados precisam estar na Casa. Eu tenho me preocupado, porque passar a imagem para a população de que os deputados não estão trabalhando. A prioridade das sessões na Casa, é fundamental a presença dos deputados, e nas comissões também [...] Espero que não seja um manobra política", pontuou.

Sessão esvaziada

A sessão desta quarta-feira, 23, que deveria votar o pedido de empréstimo de R$ 600 milhões do governo do Estado, caiu por falta de quórum. Apesar do registro de 28 deputados no painel, apenas quatro parlamentares estiveram presentes.