"Especulações", diz Marcinho Oliveira sobre saída do União Brasil

Marcinho Oliveira minimiza especulações - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estaudal Marcinho Oliveira negou ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 23, que tenha se reunido com o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, para tratar sobre uma saída amigável da sigla, sem perder o mandato.

Marcinho afirmou, ao ser questionado sobre as recentes notícias, que tudo não passa de "especulação" da imprensa sobre seu destino político. Nos últimos dias, o deputado teve seu nome ligado a partidos como Avante e MDB, ligados ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O deputado ainda minimizou qualquer risco de expulsão da sigla, possibilidade ventilada nos bastidores após uma ação movida por um membro do União Brasil. Sua presença em agendas do governo é apontada como a motivação para o pedido.

"Especulações. Tem muita especulação sobre o assunto, sobre reuniões. O que eu tenho são agendas com o governador", afirmou o deputado.

Quase governista

Deputado estadual mais votado do União Brasil em 2022, Marcinho Oliveira tem flertado com o governo Jerônimo Rodrigues (PT) desde o início do mandato. O parlamentar aparece constantemente em agendas do governador, o que tem sido visto com atenção pelos correligionário e demais nomes da oposição.