Justiça procura Bolsonaro na UTI para informar sobre julgamento

Internado desde o dia 11 de abril, após sentir fortes dores abdominais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi procurado por um oficial de Justiça n Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, para ser comunicado de maneira formal sobre a abertura do processo do qual é réu por tentativa de golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, Bolsonaro teria recebido a 'visita' nesta quarta-feira, 23. A movimentação teria irritado aliados do ex-presidente, que afirmaram, ainda de acordo com a publicação, que acreditam que a intimação ocorreu em um momento delicado.

“Não custava nada esperar mais um dia, dois dias ou uma semana, até ele deixar a UTI. Isso em nada mudará o curso do processo”, disse um nome próximo ao ex-presidente à coluna.

Bolsonaro réu

Bolsonaro, assim como os demais integrantes do chamado 'núcleo 1' do inquérito da tentativa de golpe de Estado, se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou a denúncia apresentada por Paulo Gonet, procurador-geral da República.

Agora, o grupo será julgado pela trama que tinha como objetivo final uma ruptura com o Estado Democrático, plano que envolvia, segundo a denúncia, a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).