Após briga, Carlos elogia atitude de Michelle Bolsonaro: “Leoa”

Bolsonaro, Michelle e Carlos - Foto: Rafael Carvalho/Presidência

O vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ressaltou, durante live nesta terça-feira, 22, positivamente o trabalho que sua madrasta Michelle Bolsonaro (PL) tem feito nos cuidados que envolvem a saúde do ex-mandatário, internado em Brasília há mais de dez dias.

“A maior parte do tempo quem fica com ele é a Michelle, que está cuidando dele de uma maneira excepcional. Ela está ali, uma leoa, tomando conta de quem pode, quem não pode entrar e, certamente, porque se ele falar muito, entra ar para a barriga e a barriga acaba dilatando e isso atrasa a recuperação dele”, disse Carlos.

Bolsonaro admitiu durante uma entrevista em fevereiro deste ano que o filho e a esposa não se falavam. Apesar de não dar detalhes, ele disse que houve “problemas lá atrás” e que Michelle “tem seu gênio”. Ele sugeriu que o motivo para a briga teria sido ciúmes.

Conforme informações da CNN, Michelle ficou responsável por todo o planejamento da internação de Bolsonaro. Desde a decisão pela transferência de Natal à Brasília, até a escolha pela troca de médicos.

Ela também assumiu a comunicação acerca dos principais detalhes de saúde do ex-presidente, atualizando a situação por meio de sua conta no Instagram. A ideia, de acordo com aliados, é evitar a disseminação de fake news.