Bolsonaro prevê data para alta hospitalar

Bolsonaro e os filhos participaram de live na terça-feira, 22 - Foto: Reprodução / Youtube

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pode receber alta do hospital na próxima segunda-feira. Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, há nove dias, onde se recupera de uma cirurgia de desobstrução intestinal.

"Talvez daqui a dois dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui. Acredito que na segunda-feira esteja de alta", afirmou o ex-mandatário durante participação em uma live com os filhos na noite de terça-feira, 22.

O ex-presidente entrou na transmissão ao vivo direto do hospital e conversou brevemente com Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. A live também contou com a participação do ex-piloto Nelson Piquet, teve como tema a divulgação de capacetes de grafeno fabricados pela empresa da qual são sócios.

De acordo com o boletim médico mais recente, Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão oficial de alta. O documento informa que o ex-presidente apresenta sinais de recuperação, com movimentação intestinal e quadro clínico estável, mas permanece em jejum, sendo alimentado por via venosa.

Bolsonaro foi internado em 13 de abril para tratar complicações recorrentes desde a facada sofrida em 2018. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas. Nos últimos anos, o ex-presidente se submeteu a diversas cirurgias no aparelho digestivo, algumas delas também com internações prolongadas em UTI.

Oração e jejum

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) convocou apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais para uma corrente de orações pela saúde do ex-presidente. A ideia é permanecer sete dias em jejum.

“Jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Convoquem seus líderes e amigos", escreveu Michelle.