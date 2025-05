Bolsonaro provoca Antônio Fagundes após críticas; veja

Bolsonaro reagiu com ironia após críticas - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 21, para responder, em tom de provocação, ao ator Antônio Fagundes, que fez críticas a ele e ao estilo adotado por parte dos seus apoiadores.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Fagundes, que no passado chegou a fazer campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que Bolsonaro "preparou" um golpe de Estado desde eleito, em 2018, ao questionar o resultado do pleito.

"Mesmo quando a pessoa está dizendo [o que vai fazer], ele [o cidadão] não ouve mais. É só 'é o mito, é o mito'. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode falar o que quiser, que eu não estou ouvindo. Estou seguindo palavras de ordem. Isso é ruim para qualquer ideologia", disparou o artista na ocasião.

No X, antigo Twitter, Bolsonaro compartilhou um pequeno trecho da fala de Fagundes, e escreveu a seguinte frase: "Um bom ator! Um forte abraço!".

Papa Francisco

Nas redes sociais, também nesta segunda, 21, Bolsonaro lamentou a morte do Papa Francisco, sem citar o nome do pontífice. O ex-presidente disse que a figura do líder máximo da Igreja Católica representa a "continuidade de uma tradição milenar".

"O mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã: o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações", escreveu Bolsonaro.