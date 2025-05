Deputado bolsonarista brinca com morte do papa e é detonado nas redes

Gustavo Gayer vem sendo alvo de críticas de seguidores - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) foi detonado nas redes sociais após fazer piada com a morte do papa Francisco. Na publicação, Gayer compartilhou uma imagem criada por inteligência artificial que mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), vestido como o pontífice.

“Moraes deu 24 horas pra ser nomeado o próximo papa”, escreveu na postagem. A brincadeira gerou forte reação, até mesmo de com aqueles mais identificados com a linha ideológica do parlamentar.

“Gustavo, sou de direita, conservador, bolsonarista, admiro o seu trabalho, mas não brinque com morte, principalmente com a morte do Papa, vai causar revolta entre os católicos, tem muitos católicos de direita. Não devemos brincar com morte assim. É um momento de tristeza. Repense”, alertou um seguidor.

“No dia em que os católicos estão de luto pela perda do Papa Francisco, achou por bem fazer esse tipo de montagem?”, criticou outro. “Depois vai chorar na tribuna dizendo que sofre perseguição. Você procura confusão pra ficar em evidência”, acrescentou mais um internauta.

Apesar da repercussão negativa, a postagem continua no ar. O deputado ainda não se manifestou.