Filho de Antonio Fagundes desfila na Bahia com novo namorado

Bruno eThales - Foto: Reprodução

Bruno Fagundes está com um novo amor. No ar na novela "Volta por cima", o ator, filho de Antonio Fagundes, vive um romance com o arquiteto Thales Lucchesi, proprietário de uma agência de relações públicas e marketing de influência, revelou o jornal Extra.

Os dois estão juntos há poucos meses e celebraram o Réveillon em Itacaré, no Sul da Bahia.

Leia também:

>> Influenciadora é atacada por cão no México e passa por cirurgia

>> Maíra Cardi anuncia perda de bebê que esperava com Thiago Nigro

>> VÍDEO: Filha de Lore Improta chama a atenção e encanta com dança

Antes de viver um affair com Thales, Bruno, de 35 anos, terminou em abril seu relacionamento com o também ator Igor Fernandez, com quem havia assumido o namoro no início de 2023.

Bruno já revelou em entrevistas passadas que sempre teve apoio da família por sua sexualidade.

"Eles sempre me deram muito amor, e eu sei que sou muito sortudo por isso. Com o tempo, percebi que nada mudou. Houve, sim, um processo de adaptação, mas no final, só há dois caminhos: adaptar-se ou sucumbir. Felizmente, escolhemos o amor, não a ruína. Isso nos aproximou ainda mais", disse Bruno ao iG Queer.

"Nunca é fácil, né? Especialmente em uma sociedade como a nossa, com tantas questões estruturais e opressoras. Há sempre um caminho que todos precisamos percorrer – eu, meus pais e todos da minha família que vivenciaram esse momento comigo. É um processo de revisar nossas projeções e, de certo modo, reconfigurar a maneira como vemos a pessoa à nossa frente", refletiu o ator.

"Eu sempre soube que minha sexualidade não correspondia ao que as pessoas esperavam de mim, o que me tornou mais introspectivo. Mas sempre fui muito reflexivo sobre a minha vida e meus desejos. Não sou uma pessoa que age no medo; sigo em frente com muita honestidade comigo mesmo. Por isso, nunca fugi dessa questão. Entendi muito cedo que sou um homem gay e, da mesma forma, falei sobre isso com minha família cedo", completou.