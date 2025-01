Influenciadora é atacada por cão no México e passa por cirurgia

O ataque ocorreu quando a influenciadora decidiu interagir com o cão - Foto: Reprodução | Instagram

A modelo e influenciadora Ju Isen começou 2025 de forma inesperada: dentro de uma ambulância. Na noite de Réveillon, enquanto celebrava na Cidade do México, a brasileira foi atacada por um cão da raça akita inu, sofrendo ferimentos graves na mão e na ponta do nariz. O episódio resultou em uma cirurgia reconstrutiva.



Leia mais:

Ju contou em suas redes sociais que o ataque ocorreu quando decidiu interagir com o cão, sem conhecer o animal. "Sempre que vejo um cachorro, quero me aproximar, mas isso me ensinou que é preciso ter cuidado. Nunca mais me aproximo de um cão que não conheço", desabafou. O incidente gerou uma infecção bacteriana, exigindo internação e tratamento com antibióticos.

Levado ao Hospital Ángeles, o caso de Ju demandou uma cirurgia de duas horas para reconstruir a ponta do nariz. A modelo elogiou o trabalho da equipe médica: "Meu nariz ficou perfeito e até parece mais fino agora", brincou em stories no Instagram. Já recuperada, Ju segue em casa e compartilha atualizações com seus seguidores.

Apesar do susto, a influenciadora mantém seu tom otimista. "O susto foi grande, mas já estou bem e grata por estar viva", escreveu em uma postagem recente.