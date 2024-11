Filho de Antônio Fagundes revela fim de namoro com ator: "Amigos"

Bruno Fagundes terminou relação com Igor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, decidiu revelar pela primeira vez que terminou o namoro que tinha com o também ator Igor Fernandez.

Leia Mais:

>>> Filho de Antônio Fagundes lamenta falta de oportunidades de trabalho

>>> Maiara se manifesta sobre namoro de Fernando Zor e surpreende

>>> Fabrício Boliveira resgata polêmica e rebate Thiago Fragoso: "Mimado"

O artista reagiu sobre o assunto durante resposta a perguntas dos seguidores. Durante a interação com os fãs, Bruno confirmou que os dois, que assumiram o romance no começo do ano passado, não estão mais juntos.

"Recebi inúmeras perguntas como essa. Eu e Igor não estamos mais juntos desde abril desse ano. Seguimos, desde então, como grandes amigos que se amam em para sempre e se respeitam muito", declarou Bruno Fagundes.

O filho de Antonio Fagundes contou que o relacionamento chegou ao fim em abril deste ano. No mês seguinte, porém, Bruno ganhou homenagem de aniversário do ex-namorado.

"O Bruno humano, é de uma beleza inexplicável. É forte, é magnético, e é um universo de coisas maravilhosas que, seu eu não o conhecesse tão bem, diria que seria impossível existir alguém assim. Mas existe", escreveu Igor, na época.