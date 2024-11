Fabrício Boliveira resgata polêmica e rebate Thiago Fragoso: "Mimado"

Fabrício Boliveira comentou sobre polêmica de Thiago Fragoso - Foto: Divulgação | Globo

Protagonista de Volta por Cima, Fabrício Boliveira se manifestou sobre a declaraço recente de Thiago Fragoso sobre não conseguir papéis na televisão por ser um "homem hétero e branco".

O baiano, que chegou a falar sobre representatividade ao Portal A TARDE recentemente, declarou que essa fala vem de um "lugar de mimado".

Ao jornal Folha de S. Paulo, a opinião de Thiago não condiz com a realidade brasileira. "Ele não mora no Brasil, né. Ele não olhou para a história dele nem para a história desse país. Só pode ser isso. Não dá para lidar com tanta ignorância hoje, em 2024", disparou.

"Acho que é realmente um lugar de mimado, de quem sempre teve tudo e não quer de jeito nenhum compartilhar esse espaço", completou ele.

Fabrício Boliveira comentou ainda que apenas uma pessoa "cis, hétero e branca" daria uma declaração dessa, "ou gente que ainda está grudada ali no passado e não entendeu que estamos caminhando para um outro lugar."

O protagonista de Volta por Cima também ressaltou que atores vão ter que "abrir o olho e correr um pouquinho mais atrás", pois hoje há diversos artistas talentosos que estão nas telas.

"Nunca tive tempo nem o privilégio de poder pensar nas minhas obras ou no que queria fazer porque não tinha um salário fixo chegando todo mês. Quando tive [maior estabilidade financeira], em vez de ficar de boa em casa, ou abrindo restaurante vegano, ou comprando gado, eu estava exercendo outro tipo de função, abrindo cadastro para outros atores negros", completou.