Inelegível, Bolsonaro reforça candidatura ao Planalto em 2026

Bolsonaro durante encontro com Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski | AFP

Inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, por abuso de poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirmou, nesta segunda-feira, 21, que será candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Em 2022, ainda como chefe do Executivo, ele foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro voltou a se colocar como principal força da direita conservadora da América do Sul, e questionou os impedimentos que lhe afastam da disputa presidencial do próximo ano. O ex-presidente da República ainda aconselhou os possíveis postulantes do mesmo campo.

"Como pode a maior liderança da direita estar fora da cédula eleitoral? Não tem cabimento", disparou Bolsonaro, em entrevista ao SBT.

"População não quer outro nome da direita que não seja Jair Messias Bolsonaro e ponto final. Quer queira, quer não, eu sou o maior líder da direita na América do Sul", completou o ex-presidente.

Possíveis candidatos

Na ausência de Bolsonaro, outros nomes da direita aparecem como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto. Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal licenciado, são as opções mais ventiladas.