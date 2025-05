"Você não tem moral", diz deputado bolsonarista sobre João Roma

Deputado Gilvan da Federal (PL-ES) no plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), que ficou conhecido após desejar a morte do presidente Lula (PT), pegou ar com o presidente do PL Bahia, João Roma, após ele repudiar as falas do parlamentar em entrevista ao Grupo A TARDE. Gilvan destacou que Roma fez doações para o PDT, partido que moveu ação que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Você tinha que se candidatar a ser santo, tinha que se candidatar a se canonizar. Você não tem moral nenhuma para falar ao meu respeito. Você destinou R$ 100 mil para um partido que pediu a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, tu lava tua boca pra falar ao meu respeito", disse Gilvan nesta terça-feira, 22, durante reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Em discurso, o parlamentar ainda afirmou que a mulher de Roma, deputada federal Roberta Roma (PL-BA), votou a favor do texto que pede o fim da escala 6x1, de autoria da deputada Érika Hilton (PSOL).

"A sua esposa, a deputada Roberta Roma, votou a favor da PEC apresentada pelo PSOL. Uma deputada que se diz de direita, votou a favor de uma PEC do PSOL", concluiu.

Veja

Relembre caso

O deputado Gilvan da Federal polemizou ao desejar a morte de Lula durante sessão no colegiado. Na ocasião, o legislador proferiu a seguinte fala: "Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula, por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que ele tenha uma taquicardia, porque nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país. Quero mais que ele morra mesmo".

O caso gerou repercussão dentro e fora do Congresso Nacional. Senadores, deputados e presidentes de partido repudiaram a declaração do capixaba contra o principal rival de Jair Bolsonaro (PL).

Repúdio

Em entrevista ao Grupo A TARDE, João Roma repudiou as falas do parlamentar e afirmou defender “a política como marco civilizatório da humanidade”.

“Eu não avalizo nenhuma fala agressiva. Eu não faço isso na minha vida pública. Não gosto de xingamentos. Política para mim é feita com troca de ideias, isso eu sempre defendo, tem minhas falas aí, eu sempre defendo a política como marco civilizatório da humanidade, não a maneira das pessoas estarem se atacando de lado a lado. Eu não me sinto satisfeito com isso”, disse.