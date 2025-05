VÍDEO: vereador surta e tenta atacar vizinhos em Dias D'Ávila

Vereador Marco Antônio (União Brasil) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vereador Marco Antônio (União Brasil), de Dias D’Ávila, foi flagrado tentando atacar os vizinhos no bairro do Bosque, reduto eleitoral do parlamentar, situado no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira, 23.

Visivelmente transtornado, o edil aparece sem camisa e sendo contido por moradores em meio a uma discussão, que pedem para que o político se acalme.

Veja

O motivo da briga, contudo, não foi divulgado. Informações preliminares dão conta de que o homem estaria em surto. Ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Equipes da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para a ocorrência e prestou apoio no local.

Até o momento, o edil não se pronunciou sobre o assunto. O Portal A TARDE entrou em contato com o vereador, mas até a publicação desta nota, não obteve retorno.