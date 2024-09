Prefeito pede menstruação verde de mulheres em inauguração do comitê

Tarcísio Pedreira é candidato à reeleição - Foto: Reprodução

O prefeito Tarcísio Pedreira (União Brasil), de São Gonçalo dos Campos, no interior baiano, chamou atenção após ‘pedir’, em tom de brincadeira, que as mulheres menstruadas compareçam na inauguração do seu comitê de campanha com ‘sangue verde’.

O pedido inusitado foi feito por auido, via WhatsApp, e compartilhado nos grupos da plataforma. O gestor afirma que não vai admitir ausências no evento, que acontecerá neste sábado, 31, e que todos devem estar vestidos de verde, “até as caçolas”.

"Eu quero falar pra vocês do grupo aí, do grupo da vitória, que tá mandando mensagem pra mim que se chover […] Não vai chover. Quero ver todo mundo de verde amanhã. As mulheres de camisa verde, de saia verde; os homens de short verde, cueca verde. As mulheres comprem as caçolas verdes”, disparou o candidato à reeleição.

“Até quem tiver menstruada, o sangue tem que sair verde", disparou na sequência.

Tarcísio, que é filho do ex-deputado Targino Machado, tem como principal adversário na disputa o ex-prefeito Furão (PSD), seu tio.

Targino decidiu não acompanhar a candidatura do filho e tem feito campanha para eleger o irmão para o executivo municipal.