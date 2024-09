Programa da UPB transforma gestão agrícola nos municípios baianos

Em Presidente Dutra, o UPB no Campo auxilia a gestão a garantir recursos para os diversos setores produtivos - Foto: Prefeitura de Presidente Dutra | Divulgação

O projeto UPB no Campo: Identidade Produtiva, lançado em agosto de 2023 pela União dos Municípios da Bahia, está transformando a gestão das secretarias de Agricultura de dezenas de municípios. Com o objetivo de fortalecer a agropecuária no estado, a iniciativa mapeia as potencialidades rurais de cada localidade, elabora plano de trabalho direcionado e oferece suporte técnico para a implementação. Prefeituras que aderiram ao projeto têm colhido resultados significativos, como o aumento na captação de recursos e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes.

Ao participar do UPB no Campo, as prefeituras recebem uma equipe técnica da entidade, que realiza um trabalho minucioso para identificar e estruturar as vocações produtivas locais. Com base no diagnóstico, é elaborado o planejamento estratégico, que é executado pelo município para impulsionar a economia rural. O presidente da UPB, Quinho de Belo Campo, destaca a importância da iniciativa ao citar exemplos como Wenceslau Guimarães, referência nacional na produção de graviola; e Barra da Estiva, que se destaca no cultivo de morangos. Os cases de sucesso mostram como o mapeamento pode direcionar investimentos e melhorar a qualidade dos produtos.

Entre os municípios beneficiados pelo projeto estão Ribeira do Pombal, Belo Campo, Presidente Dutra, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Mucugê, onde gestores relatam avanços significativos. Em Mucugê, o secretário de Agricultura, José Ernesto Mattos, comemora a parceria com a UPB e diz que a iniciativa tem sido crucial para o fortalecimento da cadeia produtiva e implantação de novos projetos, como a construção de casas de leite, que devem consolidar o desenvolvimento rural no município.

A metodologia do projeto, conforme explica o consultor da UPB e gestor do UPB no Campo, Átila Schaffer, vai além da simples assessoria técnica. A UPB auxilia na organização e identificação do potencial produtivo local e ajuda na implantação de projetos inovadores. Belo Campo, por exemplo, liderado pelo presidente da UPB, o prefeito Quinho, é um modelo de sucesso, com investimentos em programas como Mais Leite, Raiz Forte, mecanização rural e criação de cooperativas, que têm gerado renda e melhorado a vida dos agricultores.

O projeto também tem o apoio do governo da Bahia. Os secretários estaduais de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, e de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Wallison Tum, expressam interesse em utilizar a experiência da UPB como base para o desenvolvimento de um plano de agricultura que potencialize as vocações produtivas de cada região.

Para o secretário de Desenvolvimento Agropecuário de Senhor do Bonfim, Paulo Terra Nova, o UPB no Campo dá segurança nas tomadas de decisão, além dos suportes técnico e jurídico necessários para o desenvolvimento do município. “Também nos dá dicas na captação de recursos e sugestões de projetos”, acrescenta.

No UPB no Campo, os municípios captam recursos para fortalecer cadeias produtivas locais, com apoio na elaboração de projetos de financiamento e infraestrutura rural. A UPB auxilia na obtenção de fundos junto a órgãos estaduais e federais, além de promover programas de agroindustrialização, circuitos agroecológicos e fortalecimento de cooperativas.

Segundo Terra Nova, a partir do mapeamento - importante ferramenta para entender melhor a produção agrícola de cada cidade da Bahia -, foi possível identificar as principais atividades do agronegócio no município e investir em ações para orientar o produtor na melhoria da qualidade. Isso é feito a partir de um ‘raio X’ da agricultura local, mostrando quais são os principais produtos cultivados, como o cultivo é feito e quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores da região.

“A nossa parceria com o projeto UPB no Campo aconteceu no período de longa estiagem, em 2023. Fomos orientados na captação de recursos para contratação de carros-pipa, na aquisição de milho da Conab [Companhia Nacional de Abastecimento], na aquisição de palma forrageira, entre outros”, conta o gestor. Com o projeto, ele vê perspectivas de melhoria na produção agropecuária, que avança em áreas como a cadeia do leite e fruticultura, e na assistência técnica, principalmente, aos produtores da agricultura familiar.

Pilar da agricultura familiar

Em Presidente Dutra, o secretário de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, Jheasper Pires de Souza Lopes, diz que o projeto tem sido um pilar para o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo ele, desde a sua implementação, a Secretaria de Agricultura do município passou a contar com um suporte técnico robusto, que tem facilitado a elaboração e execução de projetos voltados para a comercialização dos produtos agrícolas locais.

“A assistência técnica fornecida pela UPB, especialmente na implementação do Plano de Ação Municipal (PAM), tem sido crucial para melhorar a eficiência e o alcance das iniciativas no campo, beneficiando diretamente a comunidade local”, ressalta o secretário.

Lopes diz, ainda, que o mapeamento da identidade produtiva de Presidente Dutra, em fase inicial, representa outro avanço significativo proporcionado pelo projeto. “A capacitação dos técnicos responsáveis pela coleta de dados em campo, coordenada pela UPB, está criando as bases para que o município amplie suas políticas públicas e garanta recursos mais substanciais para os diversos setores produtivos. A expectativa é que, com a conclusão desse mapeamento, a agricultura familiar possa ter acesso a investimentos mais significativos, contribuindo para o crescimento econômico local”, garante o gestor.

No entanto, essa jornada tem seus desafios. Segundo Jheasper Lopes, a principal dificuldade enfrentada pela secretaria é a escassez de recursos financeiros, que limita a execução de algumas ações fundamentais. “As restrições orçamentárias das secretarias municipais de Agricultura têm imposto barreiras ao desenvolvimento de projetos vitais para a comunidade rural. Mas, com a orientação da UPB, o município tem conseguido superar algumas dessas limitações, desenvolvendo estratégias mais eficazes e direcionadas”, destaca o gestor.

Entre os benefícios da parceria com a UPB, o secretário aponta a conquista do projeto da Loja da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que conta com um apoio arquitetônico elaborado pela UPB e tem recebido sinalizações positivas do governo, evidenciando-se como uma importante iniciativa para fortalecer a comercialização dos produtos locais e promover a economia solidária.

“Olhando para o futuro, a Secretaria de Agricultura de Presidente Dutra planeja continuar avançando com projetos voltados para a agroindustrialização familiar e a promoção de circuitos agroecológicos no município. A parceria com a UPB deve continuar a desempenhar um papel crucial nesse processo, impulsionando o desenvolvimento das cadeias produtivas locais e assegurando que os agricultores tenham os recursos e o suporte necessários para prosperar. Com isso, o município vislumbra um cenário de crescimento sustentável e fortalecimento das bases produtivas rurais”, finaliza o secretário da Agricultura, Jheasper Lopes.

Confira todas as notícias do Caderno UPB:

>> UPB celebra 60 anos como pilar do fortalecimento municipal na Bahia

>> Desoneração gera economia de mais de R$ 1 bilhão para municípios baianos

>> Projeto 'UPB Capacita' aposta na excelência para gerar economia aos cofres públicos

>> "A UPB levanta pautas para o movimento municipalista nacional"

>> Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece iniciativas nos municípios baianos

>> Os 60 anos da União dos Municípios da Bahia

>> UPB e TCM-BA se unem para orientar prefeitos em fim de mandato

>> Bahia estimula transparência com projetos de ponta