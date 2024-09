Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece iniciativas nos municípios baianos

Cerimônia de premiação no biênio 2023/24 - Foto: Darío G. Neto | ASN Bahia

A UPB assinou protocolo de intenções com o Sebrae para promover eventos, capacitações e treinamentos voltados a servidores e gestores municipais. A iniciativa visa incentivar cada vez mais a administração pública empreendedora, com ênfase no apoio aos pequenos negócios.

Uma das ações mais importantes é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), um convite a todas as prefeitas e todos os prefeitos do Brasil a atuarem além dos limites convencionais, buscando parcerias, formando redes, ouvindo suas comunidades, desenvolvendo soluções inovadoras e exercendo de forma responsável e criativa o poder que têm nas mãos. Desde 2001, o PSPE destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

A premiação, dividida em dez eixos temáticos, reconhece e destaca iniciativas inovadoras lideradas por governos municipais, em prol do desenvolvimento dos negócios locais e do estímulo ao empreendedorismo. Até o momento, o Sebrae já contabilizou mais de 2,3 mil projetos inscritos de vários estados e do Distrito Federal.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, unidos os municípios são mais fortes. “O Sebrae realiza um importante trabalho para a qualificação e o fortalecimento das micro e pequenas empresas. Mas é fundamental que esses empreendimentos encontrem um ambiente favorável para se tornarem competitivos e possam gerar emprego e renda. E esse ambiente está nos municípios. O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece, justamente, o importante trabalho desenvolvido pelas gestões municipais para criar ambientes favoráveis ao empreendedorismo”, observa.

Os vencedores da XII edição do PSPE (Bahia), biênio 2023/2024, foram conhecidos em abril, em cerimônia realizada na Chácara Baluarte, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Ao todo, 25 prefeituras baianas concorreram no certame e 104 projetos habilitados participaram da iniciativa, dentre os quais 29 disputaram a final.

Confira todas as notícias do Caderno UPB:

>> UPB celebra 60 anos como pilar do fortalecimento municipal na Bahia

>> Desoneração gera economia de mais de R$ 1 bilhão para municípios baianos

>> Projeto 'UPB Capacita' aposta na excelência para gerar economia aos cofres públicos

>> "A UPB levanta pautas para o movimento municipalista nacional"

>> Os 60 anos da União dos Municípios da Bahia

>> UPB e TCM-BA se unem para orientar prefeitos em fim de mandato

>> Bahia estimula transparência com projetos de ponta

>> Programa da UPB transforma gestão agrícola nos municípios baianos