Os 60 anos da União dos Municípios da Bahia

A UPB celebrou neste mês 60 anos de uma trajetória que mostra capacidade de renovação para enfrentar os desafios. Nesta história longeva, tive orgulho de participar de seus destinos. Presidi a UPB por dois mandatos, quando fui prefeito de Juazeiro (1983-1984 e 1987-1988) e também dirigi a Confederação Nacional de Municípios - CNM (1986-1987). Vejo que algumas mudanças no Brasil foram significativas para a vida dos municípios. Nestes casos, a UPB se portou com força e dedicação.

Um marco histórico foi a Constituição de 1988, que mudou completamente o cenário dos municípios na estrutura da Federação. A UPB seguiu de perto esses debates. À época, fazíamos plantão no Congresso, inclusive com a indicação do emérito professor Edvaldo Brito como consultor da entidade. Podemos dizer que a UPB, a seu modo, foi também uma constituinte dedicada, que permitiu grandes vitórias para os municípios brasileiros.

A mudança da posição dos municípios na Federação fez com que trabalhássemos, ainda em 1989, com um projeto para o futuro, reunindo dezenas de prefeitos. Era a UPB anos 2000. O olhar para o futuro permitiu que a UPB ajudasse os municípios a elaborar leis orgânicas, que fosse possível receber a última grande leva de municípios criados na Bahia e, principalmente, que a entidade se preparasse para oferecer serviços como assistência jurídica, projetos de engenharia e arquitetura, assistência social, comunicações técnicas, entre outros.

Atualmente testemunhamos o esforço de presidentes na busca de soluções importantes para as prefeituras. Recentemente, os dois últimos presidentes alcançaram resultado significativo na luta pela redução da alíquota previdenciária. Neste ponto, é importante reconhecer o trabalho do prefeito Quinho, atual presidente da UPB, que empreendeu todos os esforços para buscar o resultado.

Por outro lado, temos que compreender o atual momento do Brasil. Exige-se agora, mais do que nunca, novas soluções. As questões econômicas, a procura pelo emprego, têm obrigado os municípios a buscar novas soluções, principalmente nos rincões mais pobres.

Destaco que as prefeituras nunca estiveram tão perto do Sebrae. Com atuações complementares, as gestões e a instituição de apoio a pequenos e micro negócios andam de mãos dadas.

Aos atuais e futuros gestores da UPB, desejo que mantenham a coragem frente aos desafios e alcancem o sucesso. Viva a UPB! Parabéns pelos 60 anos!

* Diretor superintendente do Sebrae Bahia

