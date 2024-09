UPB celebra 60 anos como pilar do fortalecimento municipal na Bahia

No último dia 13 de agosto, houve comemoração simbólica do Jubileu de Diamante da UPB - Foto: Douglas Ribeiro | Divulgação

A UPB celebra, em 2024, 60 anos de história, consolidando-se como uma entidade fundamental na defesa do municipalismo na Bahia e no Brasil. Fundada em 13 de agosto de 1964, a UPB nasceu com a missão de promover a autonomia e o desenvolvimento local, tornando-se uma referência para as prefeituras e seus gestores ao longo dessas seis décadas.

Desde a criação, a UPB teve papel central na luta pela participação mais justa dos municípios no bojo do sistema tributário nacional e na promoção da governança local. As primeiras ações da entidade focaram na melhoria da infraestrutura dos municípios baianos, com destaque para a expansão do acesso à eletricidade e telefonia, além de enfrentar os efeitos da seca. Durante o regime militar, a UPB consolidou-se como entidade de utilidade pública, em 1967, reafirmando seu compromisso com as causas municipalistas.

Para o atual presidente da UPB, Quinho de Belo Campo, a entidade é a voz dos municípios baianos. “A entidade é a que tem maior capacidade de mobilização dos municípios em nosso estado e, não por acaso, nós tivemos já grandes presidentes, líderes municipais que vieram antes de mim e que ajudaram a construir a história dessa Casa”, observa.

A UPB foi protagonista em diversas conquistas históricas para as cidades, como o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a recente redução da contribuição previdenciária, que desonerou a folha de pagamento das prefeituras. Esses avanços refletem o engajamento contínuo da UPB na defesa dos interesses municipais, fortalecendo a gestão local e contribuindo para a estabilidade financeira dos municípios.

O ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, é um dos nomes mais emblemáticos na história da UPB, sendo um dos principais incentivadores de sua criação. Sua visão sobre o papel crucial dos municípios no desenvolvimento do Brasil continua a nortear a atuação da entidade. A UPB também se destacou na orientação dos gestores municipais durante a promulgação da Constituição de 1988 e, mais recentemente, na implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos, contribuindo para o profissionalismo das administrações municipais.

Ao longo de sua trajetória, a UPB tem sido uma ponte entre os municípios e os governos estadual e federal, articulando demandas, como a criação do programa Mais Médicos e a redistribuição do ISS. Ao comemorar seu Jubileu de Diamante, a entidade reafirma o compromisso com o fortalecimento do municipalismo e a defesa dos interesses dos municípios baianos e brasileiros, mantendo-se como uma voz ativa e influente na cena política nacional.

