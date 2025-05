MP rejeita notícia contra Kannário por polêmica no Carnaval

Igor Kannário interrompeu apresentação no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) rejeitou, em decisão da última semana, a instauração da notícia de fato contra o cantor e ex-deputado federal Igor Kannário (União Brasil), no que se refere ao episódio em que o artista abandonou a apresentação no circuito Osmar, no Carnaval deste ano.

A decisão, do dia 16 de abril, é da promotora Clarissa Diniz Guerra de Andrade, da 5ª Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa.

"O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Promotora de Justiça que este subscreve, no uso de suas atribuições legais [...] COMUNICA ao (à) noticiante anônimo (a) e a eventuais interessados, inclusive para fins de interposição do recurso previsto no art. 16 da Resolução nº 11/2022, do OECPJ/MPBA, o INDEFERIMENTO de instauração da Notícia de Fato IDEA nº 003.9.97675/2025,que versa sobre suposta recusa do cantor Igor Kannario em conduzir apresentação financiada pelo Erário durante o Carnaval de Salvador em 03/03/2025", diz a decisão da promotora.

Relembre o caso

O cantor Igor Kannário abandonou sua apresentação na segunda-feira de Carnaval deste ano, no dia de 3 março, após reclamar de possíveis excessos de agentes da Polícia Militar no circuito Osmar. Na ocasião, o artista afirmou, em tom de desabafo, que não queria mais cantar na festa.

"Se for pra cantar pra ver a galera lá embaixo tomando porrada, eu paro aqui. Porque não dá pra mim. Eu vim trabalhar. Não dá pra ver essas coisas e ficar calado", disparou Kannário, que completou.

"Tô vendo essas paradas, não tô gostando, e é por isso que eu não quero mais tocar no Carnaval de Salvador. Não é ego, eu tenho coração e não gosto de ver o meu povo apanhando. Eu não consigo mais, já deu pra mim", afirmou.