Igor Kannário se revolta e denuncia problema de saúde após spray de pimenta

Apresentação de Igor Kannário no Carnaval de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Um episódio marcou a apresentação do cantor Igor Kannário no Carnaval de Salvador, nesta segunda-feira, 3, quinto dia de folia. Durante o show, um spray de pimenta foi lançado no palco, afetando foliões presentes e o próprio artista.

Em comunicado nas redes sociais, o cantor, por meio da sua equipe, informou que o incidente gerou desconforto imediato e, por isso, foi necessário interromper a apresentação de Kannário.

"O uso do spray de pimenta afetou diretamente a integridade física de Igor Kannário, que sofreu com fortes irritações nos olhos, nariz e garganta. A equipe do cantor também foi atingida, prejudicando sua saúde e o andamento da performance. O público, por sua vez, vivenciou momentos de desconforto, gerando preocupação entre todos os envolvidos", informou o comunicado.

Apesar do ocorrido, a organização do evento agradeceu a compreensão dos presentes e reforçou seu compromisso com a segurança. "Garantir um ambiente seguro e agradável para todos os foliões, inclusive para aqueles que permaneceram até o final do circuito, é nossa prioridade", afirmou a equipe organizadora. O incidente, embora lamentável, não impediu a continuidade das festividades.