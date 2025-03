Kannário abandona trio: "Não quero ver meu povo apanhar"

Trio da pipoca do Igor Kannário - Foto: Olga Leiria/AG. A Tarde

O cantor Igor Kannário abandonou o trio da Pipoca no circuito Osmar, durante o desfile no Campo Grande, nesta segunda-feira, 3. O "Príncipe do Gueto" reclamou da violência policial diversas vezes, até o momento em que se cansou e parou o show.

"Se for pra cantar pra ver a galera lá embaixo tomando porrada, eu paro aqui. Porque não dá pra mim. Eu vim trabalhar. Não dá pra ver essas coisas e ficar calado", disparou o pagodeiro antes de deixar a apresentação.

Kannário deixou em aberto se continuará se apresentando no Carnaval de Salvador nas próximas edições.

"Tô vendo essas paradas, não tô gostando, e é por isso que eu não quero mais tocar no Carnaval de Salvador. Não é ego, eu tenho coração e não gosto de ver o meu povo apanhando. Eu não consigo mais, já deu pra mim", revelou o "Pássaro".

