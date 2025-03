Jerônimo chama Kannário de “polêmico” e fala sobre briga com PM

Jerônimo Rodrigues (PT) concedeu entrevista aos jornalistas nesta quarta-feira (5) - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre a polêmica envolvendo o cantor Igor Kannário e a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) durante o desfile do artista no circuito Osmar (Campo Grande), na última segunda-feira, 3. Para o dirigente baiano, a postura de Kannário é parte da essência dele, que sempre gerou polêmicas com seu estilo.

"É um cantor polêmico, é a natureza do artista. É aquilo que aglomera as pessoas ao redor dele, quem gosta do estilo. Nós novamente patrocinamos o Igor para fazer um show. É um público, assim como a gente tem aqueles que cantam músicas mais velhas, aqueles que lançam, e tem o estilo de Igor, que é um estilo que, como se coloca da favela, que precisa ter a diversidade", disse o petista, durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 5.

A tensão entre o 'Príncipe do Gueto' e a PM o levou a interromper seu show após uma série de desentendimentos com os agentes, que resultou no disparo de spary de pimenta nos foliões, segundo informou a assessoria do cantor.

Jerônimo também defendeu a liberdade cultural dentro do Carnaval e evitou apontar culpados pelo ocorrido. “Nós não podemos, nesse momento, criminalizar ninguém. Nós temos a democracia da cultura, que é isso do carnaval. Não tem coisas como as vezes, que é preciso ter no TV, no rádio, que tem que ter aquela programação. O carnaval é do povo, e os artistas também têm essa liberdade", afirmou.

O governador também fez questão de ressaltar que a segurança e o diálogo com os artistas são prioridades para o governo.

Por fim, ainda fez um apelo para que o 'pássaro' continue a se apresentar na folia de Salvador. "Eu quero continuar pedindo também a ele que ele continue cantando no carnaval da Bahia e ajudando a gente a criar um ambiente de paz entre os foliões que são fãs dele e aqueles outros que estão aprendendo a gostar", concluiu.