Kannário dedica Pipoca aos fãs: "Estou aqui por causa de vocês"

Igor Kannário - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Consagrado como um dos cantores que mais arrasta multidões no Carnaval de Salvador, Igor Kannário atraiu milhares de pessoas na noite desta segunda-feira,3, na Pipoca da Paz, no Circuito Osmar (Campo Grande).

No ano passado, o artista chegou a dizer que não participaria mais da folia momesca na capital baiana. Porém, Kannário repensou a decisão e resolveu dar continuidade a sua tradicional participação na festa.

Conhecido como o Príncipe do Gueto, Igor Kannário fez um pedido digno de majestade aos fãs. Em uma postagem nas redes sociais, ele convocou a nação kannariana para acompanhá-lo. Ao sair com o trio, o artista se declarou para os fãs.

"É por todos vocês que estão aqui que eu estou, podem acreditar. Nada mais faz sentido para mim no Carnaval, só vocês, acreditem, do fundo do meu coração. Eu hoje estou aqui por causa de vocês", disse Kannário.

Além da Pipoca da Paz, Igor Kannário também puxou um trio sem cordas no Circuito Dodô (Barra/Ondina), na noite da última sexta-feira, 28.