Carnaval para todos! Camarote acessível é exaltado por idosos e PcDs

Denise Sena e Álvaro Nascimento - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

O Carnaval de Salvador é conhecido nacionalmente por ser uma festa popular democrática e a participação de foliões idosos e de pessoas com algum tipo de deficiência é a prova de que isto é possível.

Na região da Ondina, por exemplo, um camarote acessível recebe cerca de 200 pessoas por dia durante o período da folia. O espaço conta com banheiros, trancistas e um kit lanche para que idosos e PcDs possam aproveitar o máximo das atrações.

Denise Sena, que é mãe do Álvaro Nascimento, que é cadeirante, comemora o local para eles. “Aqui é ótimo para a pessoa que tem uma deficiência, que dá uma visão do que está passando, do que está acontecendo. Aqui tem banheiro e conta com tudo para eles. O pessoal também abraça muito, tanto o idoso como o pessoal com deficiência”, ressaltou ao Portal A TARDE.

A senhora ficou tão feliz com o local que aproveitou já em dois dias neste carnaval. A atração que ela mais gosta é Ivete Sangalo, enquanto o filho tem Bell Marques como o seu preferido. Os dois artistas estão na grade desta segunda-feira, 3, do circuito Dodô.

Dilsi Maria, de 75 anos, já pulou muitos carnavais em sua vida, mas neste ano tem sido diferente. Desta vez ela tem aproveitado dentro do camarote, que é gratuito, utilizado a partir de inscrição prévia.

Dilsi Maria | Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

“Eu adoro carnaval e aqui ficamos mais tranquilos, ainda mais eu que tenho problemas de mobilidade”, afirmou.