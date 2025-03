VÍDEO: Tirulipa faz manobra arriscada em trio das Muquiranas

Tirulipa sobe em capô do trio das Muquiranas e anima foliões - Foto: Reprodução / Redes Sociais | Caoane Lélis

No segundo dia do Bloco As Muquiranas, o humorista Tirullipa entrou na folia do Carnaval de Salvador nesta segunda-feira, 3. No Circuito Osmar (Campo Grande), ele acompanhou a festa no trio elétrico de Psirico, que animava os foliões.

Em meio à empolgação, Tirullipa acabou fazendo uma manobra arriscada e subiu no capô do caminhão do trio. De lá de cima, ele “meteu dança” ao som de "Toda Boa". Veja o vídeo: