Cantora A Dama diz que a fila andou: "Solteira, mas não sozinha"

A Dama - Foto: Beatriz Amorim/ Ag. A Tarde

Em meio aos shows do Carnaval de 2025, a cantora baiana A Dama do Pagode revelou que já colocou a fila para andar depois do término com a blogueira Gabriela Messy. As duas tiveram uma separação conturbada e marcada por brigas.

"Estou solteira, mas não sozinha. Já me sinto apaixonada, tenho uma pretendente, mas é coisas mais para frente", disse ela em entrevista ao Grupo A Tarde.

Com um visual novo para a folia deste ano, A Dama confessou que a mudança na aparência também teve influência da nova fase na vida dela.

"Renovar! Eu tô passando por um processo de renascimento, vocês sabem que eu sou recém-feita de santo, e também, quando a gente termina um relacionamento, a gente quer melhorar, a gente quer se sentir melhor", concluiu.