Cães farejadores reforçam a segurança no Carnaval de Salvador

A segurança do Carnaval de Salvador tem sido reforçada com a atuação de cães farejadores da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em locais estratégicos da folia.

A Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Polícia de Choque está em ação nos 47 portais de abordagem. O objetivo de reprimir o acesso de drogas e armas durante as festividades.

Ações nos terminais marítimos e rodoviário são executadas nesta época, com o apoio do canil da 32ª CIPM, sediado em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador.



“Estamos minimizando os riscos com o emprego dos cães de detecção de substâncias ilícitas e armas de fogo para impedirmos o ingresso desses materiais nos circuitos. Além dos portais do carnaval, estamos operando no Ferry Boat, terminal náutico e na rodoviária, com o apoio de unidades cinotécnico setorial das unidades da PMBA do interior da Bahia”, declarou o tenente Velozo, oficial da COC.

Além de estarem nos principais circuitos, os animais realizaram inspeções e detectaram drogas sintéticas dentro de uma bolsa em um portal próximo ao Forte Santa Maria, na Barra, nesta segunda-feira, 3.

Os cães da PM encontraram vários tipos de drogas como crack, ecstasy, haxixe e maconha. Os três cães da raça labrador são submetidos a atendimento médico veterinário para realizarem a atividade policial.

“A gente cumpre a nossa missão institucional, enquanto integrante da sociedade, em aproximar as pessoas da atividade policial militar. Os cães interagem bem com o público e nesses dias foi muito boa a integração, muitas pessoas pediram para tirar fotos de crianças com os cães. E isso é muito gratificante”, explicou o tenente Velozo.