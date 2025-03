Cães da PM farejam drogas e armas nos portais de Carnaval

Desde que o carnaval começou, os cães da PM já encontraram maconha, ecstasy, haxixe, crack - Foto: Divulgação | PM

Os cães policiais Marley (5 anos) e Zeus (4 anos e meio) e a cadela Preta (4 anos), todos da raça labrador, encontraram drogas sintéticas escondidas em bolsa durante abordagem no final da tarde desta segunda-feira, 3, em um portal que fica nas proximidades do Forte Santa Mari, na Barra.

Antes disso, pela manhã, os animais percorreram circuitos e atuaram nos terminais.

A Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Polícia de Choque tem atuado estrategicamente em alguns dos 47 portais de abordagem na capital baiana para coibir a entrada de drogas e armas de fogo durante o carnaval 2025.

As ações estão sendo também realizadas nos terminais marítimos e rodoviário no período da folia, com o apoio do canil da 32ª CIPM, sediado em Pojuca.



“Estamos minimizando os riscos com o emprego dos cães de detecção de substâncias ilícitas e armas de fogo para impedirmos o ingresso desses materiais nos circuitos. Além dos portais do carnaval, estamos operando no Ferry Boat, terminal náutico e na rodoviária, com o apoio de unidades cinotécnico setorial das unidades da PMBA do interior da Bahia”, destaca o tenente Velozo, oficial da COC.

Desde que o carnaval começou, os cães da PM já encontraram maconha, ecstasy, haxixe, crack. Ao longo dos dias os animais são revezados, passam por atendimento médico veterinário e todo o suporte para que eles façam o serviço de forma lúdica sem nenhum impacto na saúde deles e que tenha resultado significativo para a atividade policial.

“A gente cumpre a nossa missão institucional, enquanto integrante da sociedade, em aproximar as pessoas da atividade policial militar. Os cães interagem bem com o público e nesses dias foi muito boa a integração, muitas pessoas pediram para tirar fotos de crianças com os cães. E isso é muito gratificante”, revelou o tenente Velozo.