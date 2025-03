Carnaval de Periperi se torna vitrine para artistas em ascensão

Eclisvan - Foto: Jaísa Almei

O Carnaval de Salvador é marcado por grandes atrações em trios elétricos, com blocos que dominam os circuitos Barra-Ondina e Campo Grande. No entanto, é nas folias de bairro que artistas em ascensão encontram espaço para se consolidar e mostrar seu talento.

Um exemplo disso é o vocalista Eclisvan Pereira, conhecido como Brutamonte, da banda Lambaloca, que se apresentou no Carnaval de Periperi, no Subúrbio de Salvador, animando o bairro nesta segunda-feira (3).

Em entrevista ao Portal Massa!, ele destacou a importância desses palcos para o crescimento da banda e o fortalecimento de sua carreira. “Muito feliz pela oportunidade! Independente se estamos aqui no bairro ou lá na avenida, todo show a gente faz com a mesma energia. Tem muitas bandas que gostariam de estar no nosso lugar, então temos que agradecer muito. Sem essas oportunidades, não teríamos visibilidade para crescer. A Bahia é uma vitrine para todo o Brasil, então cada apresentação conta”, disse.

Durante o show, Eclisvan abriu espaço para Rafael, o ‘Rafinha Maluco Apaixonado’, que se apresentou e colocou o público para arrochar com um repertório recheado de sucessos do momento. No bate-papo, Rafinha celebrou a oportunidade e destacou seu sonho de consolidar sua carreira com shows próprios.

Rafael, o ‘Rafinha Maluco Apaixonado’ | Foto: Jaísa Almei

“Ter essa apresentação no Carnaval de bairro é muito importante para mim. Me dá visibilidade e me permite aprender, tanto sobre palco quanto sobre o público. Quando alguém me dá a oportunidade de cantar três músicas, isso já faz diferença, porque as pessoas começam a me reconhecer, a falar de mim. Tudo é aprendizado, e eu só quero melhorar cada vez mais”, expressou.