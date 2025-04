Igor Kannário processa cantor que se diz 'filho' perdido dele

Igor Kannário não cutiu a suposta homenagem feita pelo cantor. - Foto: Reprodução | Instagram

Nas últimas semanas, um artista baiano virou fenômeno na internet após gravar vídeos cantando músicas de Igor Kannário. Dono de uma voz parecida com a do cantor, Izac Bruno Coni Silva ganhou o apelido de ‘Zau Kannário’ e até montou a sua própria banda com músicos que já trabalharam para o ‘príncipe do gueto’. Porém, o que parecia ser apenas uma brincadeira ou homenagem parou na Justiça.

Conhecido como o príncipe do gueto, Igor Kannário ‘viu bicho’ com as atitudes de Zau e alegou que o jovem tem cometido plágio. Um processo foi aberto pelo uso indevido do nome artístico ‘Kannário’, que está registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2016 e tem validade até fevereiro do ano que vem. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo Portal MASSA!.

A ação judicial movida por Kannário está na Vara Empresarial de Salvador e solicita uma liminar que proíba o uso do nome ‘Zau Kannário’. Além de Izac Bruno, as duas produtoras responsáveis pela carreira dele, sendo elas ‘Crow Produções Ltda’ e ‘Hills Produções Artísticas e Culturais Ltda’, também estão sendo processadas.

Outros pedidos feitos pelos advogados são: uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil; remoção dos conteúdos publicados com este nome nas redes sociais e plataformas digitais de música; e uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da decisão.

O que causou a treta

Admirador do ‘pássaro’, Zau Kannário se declara “fanático por Igor Kannário” e até se autointitulou como 'filho do príncipe'. Além de publicar vídeos fazendo cover do pagodeiro, ele também usa os bordões conhecidos do artista, como as tradicionais mensagens de bom dia.

As ‘homenagens’ já pareciam irritar o ex-deputado federal, que nunca comentou absolutamente nada sobre o assunto, mas o caldo entornou de vez depois que Zau anunciou os músicos que estão trabalhando com ele e o público notou que muitos eram ex-integrantes da banda de Igor Kannário.

Assista:

O que era para ser um ‘cover’ virou profissional, pois Zau abriu agenda de shows e até marcou entrevistas em veículos de imprensa da Bahia.

O jurídico de Igor Kannário afirmou que ele está sendo prejudicado. “A conduta do Réu vem causando confusão no público consumidor, prejuízo à reputação do Autor e grave violação aos direitos de propriedade industrial”, diz um trecho da ação.

As postagens feitas nas redes sociais de Zau Kannário foram citadas no processo: “Finge ser o artista ‘Igor Kannário’ e em nenhum momento desmente o que foi dito”.

Zau Kannário e produtoras não esperavam o processo

Em entrevista exclusiva ao MASSA!, o empresário e produtor musical Daniel Hills, proprietário da Hills Produções, confirma que eles estão sendo processados por Igor Kannário e lamentou a situação.

“Foi ontem, a gente recebeu a notícia ontem! Na verdade, só o jurídico pode responder, mas existe um processo contra a Hills, a Crown e Zau Kannário. A gente não imaginou. Um artista que é tão grande, a gente não teve a intenção de atrapalhar ninguém”, diz Daniel.

Por fim, o empresário reforça que eles não desejavam que a história tivesse seguido esse rumo. “A gente só não quer entrar em debate nem ofensas com o artista Igor Kannário, que tem nosso maior respeito”, garante.

O Portal MASSA! entrou em contato com Igor Kannário para saber o posicionamento dele diante do caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.