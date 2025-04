Com câncer, Netinho faz anúncio preocupante: “Seis fases”

Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em tratamento, o cantor Netinho, de 58 anos, revelou para os seus fãs no Instagram que será submetido a um transplante de medula óssea como uma das etapas do tratamento contra o câncer recém diagnosticado no sistema linfático.

Segundo Netinho, ao todo, serão seis etapas do tratamento, que vem sendo realizado no Hospital Aliança Star, em Salvador, e a última dela será o transplante de medula.

“Bom dia, gente. Hoje é o 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!”, contou.

Diagnóstico de câncer

Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Depois, o artista foi diagnosticado com câncer do sistema linfático.

Em 2013, ele foi internado com sangramento no fígado, além de já ter passado por três cirurgias no cérebro e ser dependente de uma válvula cerebral.

Devido à internação, o cantor precisou cancelar a agenda de Carnaval.