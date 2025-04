Cantor Netinho atualiza estado de saúde após diagnóstico de câncer

O diagnóstico do câncer foi revelado no fim de março - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho compartilhou, nesta quarta-feira, 8, uma atualização otimista sobre seu tratamento contra um câncer raro no sistema linfático. Após finalizar a segunda sessão de quimioterapia, o artista apareceu sorridente em vídeo nas redes sociais, afirmando que está recuperando o peso.

"Estou ganhando peso", comemorou ele, antes de brincar: "Estou bochechudo".



Na legenda da publicação, Netinho manteve o tom leve e confiante: “Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a fé e cheio de positividade!”.

O diagnóstico do câncer foi revelado no fim de março. Desde então, o baiano vem recebendo apoio dos fãs e usando suas plataformas digitais para manter todos informados sobre seu estado de saúde.

Veja o vídeo: