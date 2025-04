Giovanna Ewbank tem casa invadida e faz relato assustador

Giovanna Ewbank contou tudo em uma rede social - Foto: Reprodução | YouTube

A apresentadora Giovanna Ewbank fez um relato chocante no TikTok nessa segunda-feira, 7, após a sua casa ser invadida por uma pessoa estranha. A esposa do ator Bruno Gagliasso contou que uma mulher entrou na residência em que ela mora com a família e começou a falar coisas sem sentido.

Ewbank disse que tudo aconteceu pela manhã quando ela desceu com o filho Zyan para a área comum da casa, onde os outros filhos, Titi e Bless, estavam. “Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: ‘Oi, cheguei!’. E eu com o Zyan dando a mão para mim, Bless desenhando lá embaixo e Titi assistindo televisão. Falei: ‘Gente, quem é, meu Deus, estou confusa, não me lembro quem é.'”

Falou coisas sem sentido

Em seguida, Giovanna desceu lentamente as escadas, tentando lembrar quem seria a visitante. A mulher, que estava sentada na sala, se identificou como Aline. A atriz afirmou que não a reconhecia. “Estava muito confusa, tinha acabado de acordar”, explicou. A resposta da mulher foi: “Eu sou a Aline. Vim para resolver tudo. Todo esse problema. E para ficar tudo em ordem”.

Ainda segundo a famosa, a mulher disse que foi até á para “resolver uma questão judicial” e que estava precisando se curar. Diante da confusão, a atriz pediu educadamente que ela se retirasse da residência.

A invasora consentiu, porém, pediu para que a apresentadora ligasse para Luciano Huck e também pediu por um abraço da artista, com os olhos cheios de lágrimas. Assustada, Giovanna respondeu: “Não, desculpa, não pode [me dar um abraço]. Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo, não pode me dar um abraço. Eu quero que você saia, por favor”.

De acordo com a famosa, a portaria do condomínio havia ligado para a casa e uma funcionária atendeu. Ao ouvir o nome “Aline”, ela acreditou se tratar da colaboradora que já trabalha com a família e, por isso, liberou a entrada. A porta da casa então foi destrancada, já que era esperado que entrasse a Aline já conhecida pela família.