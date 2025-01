Indireta? Giovanna Ewbank deixa no ar que estava certa sobre intuição

Giovanna Ewbank - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, de 38 anos, utilizou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre intuição, aparentemente respondendo de forma sutil aos rumores de afastamento de sua amiga Fernanda Paes Leme. Por meio de um stories no Instagram, Giovanna escreveu o que gostaria de dizer a si mesma no futuro: "Você sempre esteve certa sobre suas intuições, nunca foi e nem é maluca. O tempo diz tudo."

Os boatos sobre um possível afastamento entre as duas ganharam força após Fernanda compartilhar um vídeo no TikTok com o tema "De quem você se afastou em 2024?". No vídeo, Fernanda reflete sobre o distanciamento de pessoas em sua vida e o processo emocional que isso envolve. “Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Às vezes, você se pergunta o porquê, acha que fez algo errado, mas, no final, entende que é um processo natural. Cada um tem seus motivos e suas verdades”, explicou a atriz.

Ainda no vídeo, Fernanda ressaltou a importância de aceitar esses movimentos da vida. “Dói, mas é legítimo. O mais importante é seguir em frente, respeitar as escolhas dos outros e cuidar do nosso coração e da nossa consciência”, afirmou.

Os rumores de afastamento entre Giovanna e Fernanda não são novos. Em abril, Fernanda desejou feliz aniversário a Bruno Gagliasso, marido de Giovanna, e mencionou que os dois não estavam mais tão próximos. A declaração fez internautas relembrarem um episódio de desentendimento entre os dois durante o casamento de Bruno e Giovanna.

Recentemente, os boatos voltaram à tona após Bruno não parabenizar Fernanda em suas redes sociais por seu aniversário de 41 anos, enquanto outros famosos o fizeram. Em resposta às especulações, Fernanda comentou de forma geral: “Vocês não podem basear as relações das pessoas pelo que veem na internet. Nem tudo é mostrado, nem tudo é falado.”