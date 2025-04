Netinho enfrenta nova etapa da quimioterapia e faz acusações

Tumor no sistema linfático foi diagnosticado no início de março - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho usou suas redes sociais nesta terça-feira, 1º, para compartilhar informações sobre sua saúde e rebater rumores que circulavam sobre seu estado clínico. Internado novamente em um hospital da capital baiana, o artista deu início à segunda fase do tratamento contra um tumor no sistema linfático.

A internação aconteceu no Hospital Aliança Star, em Salvador, onde ele segue em acompanhamento médico. Em um vídeo publicado no Instagram, Netinho aproveitou a data do Dia da Mentira para ironizar as especulações envolvendo seu nome.

"Hoje começa a segunda fase do meu tratamento de quimioterapia. Hoje é 1º de abril, e quero aproveitar para esclarecer algumas coisas. Se algum médico, jornalista ou blogueiro estiver divulgando notícias sobre mim, é mentira. Nenhum deles entrou em contato comigo", afirmou o cantor.

O tumor no sistema linfático foi diagnosticado no início de março, após Netinho sentir um mal-estar durante o Carnaval, o que levou à suspensão de sua agenda e à necessidade de exames detalhados. Desde então, o artista tem recebido mensagens de carinho e apoio dos fãs.

Visitas proibidas e informações oficiais

Netinho também desmentiu qualquer informação divulgada por terceiros e ressaltou que não tem recebido visitas durante a internação. "No meu quarto, visitas são proibidas. Ninguém me visita. Se algum médico, enfermeiro ou qualquer pessoa do hospital estiver divulgando notícias minhas, também é mentira. Isso contrariaria as regras do hospital, então não é verdade", reforçou.

Na legenda da publicação, o cantor reafirmou seu compromisso com a transparência e garantiu que seguirá atualizando seus seguidores diretamente. "As únicas verdades sobre mim são as que eu mesmo digo. Daqui a pouco começa a segunda fase do meu tratamento de quimioterapia. Está tudo certo", escreveu.