Filho de Faustão rompe o silêncio sobre privilégios: “Abriu portas”

Faustão e o filho, João Silva - Foto: Divulgação

Filho de Faustão, João Silva rompeu o silêncio sobre os privilégios que teve a vida inteira. O rapaz afirmou que não encara ser, normalmente, relacionado com o pai como um fardo. Ele acredita que ser um nepo baby — filho de pais famosos ou bem-sucedidos, cujo sucesso pode estar relacionado às suas conexões familiares — o ajudou no desenvolvimento como apresentador de televisão.

“Entendo que o sarrafo é alto, que existem dificuldades que eu acabo vivendo por isso, mas são irrisórias perto das oportunidades que eu tive a vida inteira. Por exemplo, as facilidades que eu tive por conta do meio de onde eu fui criado, das oportunidades de até mesmo trabalhar com meu pai. Isso abriu muitas portas para mim”, disse, durante participação no Cérebro Pod.

João Silva também disse que foi um processo pesado de aprendizado para estrear nas telinhas, mas nada fora do comum. “Talvez seria mais pesado eu chegar no fim do mês e não saber o que fazer, o que comer, como pagar as contas. As pessoas que falam isso é que não imaginam o que é viver uma vida dura de verdade, sem saber o que vai poder comprar de proteína. Então é melhor viver esses problemas [de ser um nepobaby]”, disse.

Além disso, na oportunidade, o jovem falou sobre o período que trabalhou ao lado do pai, Faustão, João Silva foi sincero. “Tudo que ele podia fazer para me prejudicar no bom sentido, ele fazia. Ele falou: ‘Cara, você vai aprender assim’. Jogava umas bombas. Ele queria que eu passasse isso com ele. Foi um ano e meio maravilhoso”, completou.