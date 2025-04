Fãs de Davi criam trailer fictício com animação do ex-BBB; confira - Foto: Reprodução

Os fãs de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, surpreenderam a internet ao lançar um trailer fictício de uma animação sobre as aventuras do “baiano mais famoso do Brasil”. A produção, criada como uma pegadinha de 1º de abril, rapidamente viralizou e gerou grande repercussão nas redes sociais.

No vídeo, cenas animadas retratam Davi enfrentando desafios com seu jeito irreverente e carismático, incluindo frases icônicas que marcaram sua trajetória no reality, como “Calma, calabreso”. A qualidade da animação impressionou os internautas, que lamentaram o fato de ser apenas uma brincadeira. "Nunca fiquei tão triste por ser primeiro de abril", escreveu um fã. "Vocês estão brincando com meu sonho", comentou outro.

Mesmo sendo uma pegadinha, a repercussão do trailer levantou pedidos para que a animação se torne realidade. Será que vem aí? Confira: