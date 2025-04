Vídeo: Netinho mostra efeitos colaterais durante tratamento

Cantor recebeu diagnóstico de tumor no sistema linfático no início de março - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Netinho apareceu nas redes sociais, neste sábado, 5, e manifestou estar encarando o tratamento contra um linfoma raro, de forma positiva. "Estou cheio de fé e positividade", afirmou o artista que está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador.

Em segunda fase do tratamento, Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no sistema linfático e decidiu compartilhar detalhes da rotina hospitalar, na tentativa de tranquilizar os fãs e desmistificar a quimioterapia.

O tratamento do cantor

"Estou no quarto dia de quimioterapia dessa segunda fase, sem efeito colateral nenhum, sem dor, sem reclamação. Vamos que vamos!", explicou Netinho de forma otimista em vídeo publicado nas redes sociais.

Ainda ao longo da semana, o cantor disse como encarou o início do tratamento: "Quando vim fazer a primeira quimioterapia, estava com medo. O nome assusta muita gente. Eu mesmo achava que era algo muito invasivo, mas quando a instalaram, perguntei: 'Vai começar quando?'. Já tinha começado. Então, não tenham medo. Venham com a mente tranquila e positiva."

Efeitos colaterais do tratamento

O cantor reforçou ainda no vídeo como os efeitos da quimioterapia podem variar de pessoa para pessoa e que o apoio psicológico e a fé, para ele, foram fundamentais para enfrentar o processo.

"Não é porque alguém passou mal que você vai passar também. Depende do seu corpo, da sua história de saúde. Me senti na obrigação de desmistificar essa visão pesada sobre o câncer", pontuou o cantor.

Ele também disse também que até o momento, seu único sintoma foi um mal-estar breve, durante cinco minutos, que não se repetiu.

Confira vídeo:

No dia 26 de março, o cantor apareceu careca nas redes sociais e contou sobre o efeito do tratamento, a queda capilar: "Começou a cair anteontem, então meti a máquina e zerei. Agora é esperar voltar a crescer", declarou o artista.

O diagnóstico de Netinho foi revelado no dia 21 de março, logo após receber alta médica. De acordo com boletim do Hospital Aliança Star, o cantor será acompanhado pela onco-hematologista Glória Bonfim e segue com suporte especializado.

Ele procurou atendimento ainda em fevereiro, após sentir dores nas costas e dificuldade para caminhar. Desde então, vem fazendo exames e iniciou o tratamento para o linfoma.