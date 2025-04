Síndrome do Bebê Sacudido pode ser fatal ou gerar riscos à criança

Sacudidas podem causar fraturas em braços e pernas - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Pouco se fala sobre esse assunto, mas a Síndrome do Bebê Sacudido (SBS) - lesão cerebral grave que ocorre quando um bebê é sacudido com força, pode levar à morte ou causar graves sequelas à criança.

Além da lesão, os danos da sacudida também podem acarretar em fraturas nos braços e pernas e perda da visão.

O pediatra e neonatologista Samir Nahas explica as principais causas, sequelas e a melhor maneira de evitar esse tipo de síndrome.

“Esse movimento brusco pode causar lesões no cérebro como hemorragias e inchaço, além de danos nos olhos e fraturas ósseas. Isso acontece porque o cérebro do bebê é muito frágil e seus músculos do pescoço ainda não são fortes o suficiente para suportar movimentos intensos”, explica.

O médico destaca que a melhor forma de evitar a síndrome é nunca sacudir um bebê, mesmo em momentos de frustração ou brincadeiras. “Se o bebê estiver chorando e você se sentir sobrecarregado, procure ajuda ou tire um momento para se acalmar antes de tentar consolá-lo. É importante lembrar que o choro é a forma de comunicação do bebê e não deve ser motivo para ações bruscas", alerta o especialista.

Sintomas comuns

Os bebês com idade inferior a um ano são os mais vulneráveis, entretanto, crianças em outras faixas etárias também podem ser afetadas pela Síndrome do Bebê Sacudido. Diante disso, o médico Samir Nahas chama a atenção para os sintomas mais comuns.

“ Os sintomas podem surgir logo após o incidente. Alguns sinais incluem dificuldade para respirar, irritabilidade excessiva, vômitos, sonolência, convulsões e até perda de consciência. Também podem aparecer hematomas, fraturas e alterações na moleira do bebê”, explica o médico.

Ao perceber que a criança apresenta algum desses sinais, o pediatra orienta que os pais ou responsáveis procurem de imediato ajuda médica. “É essencial levar a criança imediatamente ao hospital ou pronto-socorro. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem salvar vidas e minimizar as sequelas”, alerta.