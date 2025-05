Governo Jerônimo solicita R$ 4,5 bilhões em empréstimos à Alba

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou nesta quarta-feira, 23, dois novos pedidos de empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que preveem0 até R$ 4,5 bilhões em operações de crédito.

Conforme o documento de anúncio, a primeira solicitação de operação de crédito interno, junto a instituições financeiras nacionais, com garantia da União, pode chegar até o montante de R$ 3 bilhões, destinados ao pagamento do estoque de precatórios vencidos e não pagos.

Já o segundo pedido prevê a autorização da Alba para contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de até R$ 1,5 bilhão, que serão destinados a investimentos nas áreas de Mobilidade Urbana e Interurbana, Infraestrutura Viária, Infraestrutura Hídrica, e Infraestrutura Urbana.

As propostas, enviadas pelo governador à Casa, indicam que a tramitação ocorra em regime de urgência.

1º empréstimo do ano

Jerônimo enviou, no início do mês, à Casa o primeiro requerimento de empréstimo do ano, que prevê até R$ 600 milhões de operação de crédito externo junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA).

O Projeto de Lei 25.741/2025 detalha que os recursos serão destinados à viabilização de investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana, incluindo as obras do VLT.

Ao todo, na gestão de Jerônimo, já foram 16 solicitações à Assembleia em menos de dois anos de governo.