Adolescente morre baleado a caminho do trabalho durante tiroteio

Gabriel dos Santos Vieira foi alvejado enquanto estava na garupa de uma moto - Foto: Reprodução | TV Globo

Um adolescente de 17 anos foi morto por diversos disparos enquanto estava indo para o trabalho no Engenho da Rainha, Zona Norte Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 30. O episódio foi na Avenida Adhemar Bebiano, por volta das 22h.

Gabriel dos Santos Vieira foi alvejado enquanto estava na garupa de uma moto, em meio a um tiroteio entre policiais militares e bandidos na região. O motociclista, identificado como Vanderson Ferreira Nascimento Pinto, de 40 anos, foi atingido ao menos três vezes e foi internado.

O adolescente morava no Complexo do Alemão e era assistente de pizzaiolo e bailarino. Nesta quarta-feira, ele tinha sido contratado para dançar em uma festa de debutante em Madureira.

Tiroteio

Segundo a PM, a moto ficou no meio do tiroteio entre criminosos que estavam em 2 carros e PMs que tentavam abordá-los. Já parentes das vítimas alegam que os PMs teriam atirado na dupla.

Vanderson foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e não havia informações sobre o estado de saúde dele. A Polícia Civil fez uma perícia no local e constatou 5 perfurações nas costas de Gabriel. Os bandidos conseguiram fugir.

Versão da família

Familiares de Gabriel contestam a versão da PM, que disse que o adolescente estava em meio ao tiroteio. Eles, que foram até a cena do crime, afirmaram que ouviram a população que estava lá.

“Os policiais alegam que no momento desse tiroteio a moto em que o Gabriel estava ficou no meio entre o carro da polícia, que estava do lado direito, e o carro dos traficantes, que estava do lado esquerdo. Segundo eles, houve um tiroteio da parte do carro dos traficantes, com isso atingindo a moto onde Gabriel estava na garupa e morreu na hora”, contou Sara Rodrigues, tia do jovem.

“Eles estão com várias versões. Porém, a população esperou a gente chegar. Falaram que eles viram os policiais atirando no meu sobrinho”, contrapôs outra tia, Léia Rodrigues.