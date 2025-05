Brasil tem 7 destinos proibidos para turistas; descubra quais

Arquipélago de São Pedro e São Paulo - Foto: Divulgação

O Brasil é conhecido mundialmente pelas suas belezas e muito visitado por causa disso. No entanto, 7 lugares têm a visitação totalmente proibida.

Alguns desses pontos são isolados das grandes cidades e possuem até segredos de estado. A lista conta com pontos em que o turismo é zero e a visita é permitida apenas para militares e pesquisadores.

Além disso, é importante destacar que quase todos os sete locais possuem proteção ambiental com fauna e flora ricas.

Veja os lugares com visitação proibida no Brasil

Arquipélago de São Pedro e São Paulo

O primeiro lugar da lista é conhecido por já ter sido visitado por estudiosos como Charles Darwin e Ernest Shackleton. O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é habitado por aves, caranguejos, tubarões e arraias.

O conjunto de pequenos ilhéus rochosos pertencentes ao estado brasileiro de Pernambuco quase nunca recebeu visitas de humanos.

Base de Alcântara

A Base de Alcântara está localizada no Maranhão e teve as suas atividades iniciadas em 1989. A área é muito conhecida por ser uma das melhores bases de lançamento de foguetes e satélites do mundo em razão da sua posição geográfica.

Ilha da Queimada Grande

Muita gente pode nem fazer ideia, mas existe uma ilha no Brasil conhecida pela existência de diferentes espécies de cobra. A ilha da Queimada Grande é popularmente conhecida como a “Ilha das Cobras” e fica em São Paulo.

No local, há uma predominância da espécie super venenosa jararaca-ihoa, que com uma picada pode matar uma pessoa em poucas horas.

Além das cobras, há diversos pássaros e animais marinhos. Em função disso, o acesso é totalmente restrito.

Trindade Martim e Vaz

O arquipélago de Trindade Martim e Vaz está há 1.200 km de distância de Vitória, capital do estado do Espírito Santo.

O local conta com poucos habitantes. Na base de controle, cerca de 30 pessoas, entre militares e pesquisadores, atuam em funções como de observações e pesquisas meteorológicas e maregráficas, preservação, vigilância do tráfego marítimo e ocupação.

Atol das Rocas

Atol das Rocas é a primeira reserva biológica marinha do Brasil. Ela foi fundada em 1979 e ocupa uma área de quase 38 hectares, a 267 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

A região tem uma grande riqueza na fauna, especialmente pássaros, tartarugas e tubarões. A ilha tem um formato de anel com estrutura de corais formando um lago em seu centro.

Vale do Javari

O Vale do Javari está localizado no Amazonas e é conhecido por abrigar diferentes tribos indígenas do Brasil, incluindo Matis, Matses, Kulina, Mayoruna e Korubo.

O governo brasileiro passou a proibir a entrada de turistas nessas florestas como forma de manter a segurança de seus povos indígenas.

Ilha de Alcatrazes

A Ilha dos Alcatrazes, em São Paulo, era um lugar completamente proibido, mas nos últimos anos passou a receber turistas. Ele foi transformado em um Parque Nacional e conta com um berçário de aves marinhas do sudeste.